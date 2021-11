Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O novo projeto de concessão de rodovias no Paraná, que seguiu para avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU) nesta quinta-feira (11), terá algumas políticas de descontos. Uma delas é para usuários frequentes da rodovia e outro valor diferenciado quando se trata de pista simples ou duplicada.

Os usuários frequentes, diz o projeto, são aqueles que geralmente transitam entre um município e outro próximo. Em geral, são casos de pessoas que moram numa cidade e trabalham na cidade vizinha. O projeto não cita exatamente qual o valor do desconto, mas garante que estes usuários vão ter benefícios.

Há também desconto conforme o tipo de pista que o motorista estiver transitando. Se ela for pista dupla, a tarifa poderá ser cobrada “cheia”. Se for pista simples, a concessionária deverá reduzir o valor cobrado. Mas se a concessionária duplicar a rodovia – são previstos 1.755,8 quilômetros de duplicações – ela poderá cobrar o valor integral. Haverá gratuidade, em todas as praças de pedágio, para motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto.

Usuários que optarem também por utilizar sistemas automáticos de pagamento (operados hoje em dia, por exemplo, por empresas como Sem Parar, Conect Car, C6, etc.) também terão 5% de desconto nas cancelas, em qualquer praça da concessão, independente da categoria veicular e quantidade de viagens realizadas.