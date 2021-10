Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde desta sexta-feira (1º), o deputado federal Pedro Lupion esteve reunido com o prefeito de Santo Antônio da Platina, Zezão, o vice-prefeito Chico da Aramon, secretários municipais e médicos do Hospital Nossa Senhora da Saúde para anunciar que vai indicar emenda no valor de R$ 500 mil para a compra de equipamentos para o Pronto-Socorro Municipal.

No início do mês de setembro, o deputado esteve no Hospital Nossa Senhora da Saúde (HNSS) reunido com o corpo clínico da instituição e com a secretária municipal de saúde, Gislaine Galvão, onde pontuaram as demandas gerais, mais prioritárias.

Naquela ocasião, o deputado federal, que é um forte parceiro do hospital desde quando era deputado estadual, ouviu dos médicos necessidades como equipamentos, novos recursos e investimentos. “Passado alguns dias, estamos, hoje, trazendo a boa notícia de que novos recursos serão destinados ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, que atende toda a nossa região”, disse Lupion.

Para o deputado, a parceria com o HNSS é constante desde seu primeiro mandato como deputado estadual. “Agora, como deputado federal, esse compromisso é ainda mais presente. Como vice-líder do governo federal, tenho um bom trâmite junto ao ministério da saúde. Minha disponibilidade em favor da instituição e de toda a população de Santo Antônio da Platina é integral”, explica.

Sonho antigo

Na oportunidade também foi tratado de um importante e sonhado projeto para a cidade: a viabilização do parque na entrada da cidade (entroncamento da PR-092 com a BR-153) para captação de água e preservação ambiental. Parque com lago, pista de caminhada e que de acordo com o deputado vai proporcionar mais lazer como pista de caminhada e ciclovia.

O parlamentar ainda confirmou a viabilização de R$ 1,5 milhão para a pavimentação do Conjunto José Afonso, que vai levar mais qualidade de vida aos moradores.