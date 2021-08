Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado federal Pedro Lupion (Democratas) esteve, na manhã desta sexta-feira(27), em Primeiro de Maio para debater ações em prol do desenvolvimento turístico da região Norte do Paraná.

Iniciativa da Adetunorp – Instância de Governança que gere a região Norte do Paraná de acordo com a Resolução conjunta SEDEST/PARANA TURISMO .

O encontro aconteceu na área de recepção das obras do empreendimento Residence Club at the Hard Rock Hotel Ilha do Sol.

“ Segundo importante encontro para discutir o potencial turístico do nosso estado. Na última quarta-feira, discutimos a gestão “Angra Doce Federal” que envolve cinco municípios do Norte Pioneiro. Hoje foi a vez de abordarmos a potencialidade da região norte, explica Lupion.

Na oportunidade foi apresentado o projeto de marca da Região Turística “Portal Ilha do Sol” e visita às obras do Residence Club at the Hard Rock Hotel Ilha do Sol.

O Hard Rock Hotel Ilha do Sol, no Paraná, deverá ser inaugurado ainda este ano.

O empreendimento estará localizado no município de Sertaneja. O destino situa-se entre os rios Paranapanema e Tibagi. O hotel contará com 311 quartos, 40 chalés e 16 vilas. Segundo a VCI, Holding, responsável pela marca Hard Rock no Brasil, o complexo deve gerar, aproximadamente, 1,3 mil empregos diretos e indiretos.

Para atender a demanda, a VCI articula ações em conjunto com as prefeituras de Sertaneja e de Primeiro de Maio.