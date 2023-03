Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Aconteceu na manhã deste sábado (25), no Colégio Estadual Cívico Militar Ermelino de Leão, no bairro Boa Vista, em Curitiba, o primeiro Treinamento de Segurança Escolar Avançado em escolas da rede estadual. A ação foi organizada pela Polícia Militar, por meio de equipes do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e também pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação.

Com objetivo de ampliar as ações de prevenção já existentes na rede estadual de ensino, como o bem-sucedido Programa Brigadas Escolares (em parceria com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros), este projeto-piloto tem o objetivo de preparar a comunidade escolar diante de possíveis situações de violência ou ameaças à segurança dentro das escolas.

A ação simulou uma invasão real ao colégio, com uso de simulacros de arma branca e de fogo e foi conduzida por cerca de 20 instrutores das forças de segurança, que orientaram alunos e professores sobre as medidas de emergência. O evento contou também com patrulhamento da PMPR, que posicionou viaturas para isolar a vizinhança da escola.

Segundo o comandante do BOPE, major Felipe Serbena, protocolos preventivos como esse são essenciais para garantir que alunos e professores saibam agir diante de possíveis ameaças, até que as forças de segurança sejam acionadas.

“Os professores e alunos são orientados sobre medidas preventivas nos casos de invasão. Tais orientações são fundamentais para evitar possíveis tragédias como a da Escola Municipal Tasso da Silveira, que aconteceu em 2011 no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro”, ressalta.

Participaram da ação cerca de 60 alunos. Guilherme da Silva França, 15, matriculado no 9° ano, foi um dos atores envolvidos na simulação. “Aprendi que a primeira atitude a ser tomada em caso de invasão é observar o entorno e procurar um esconderijo”, diz.

Segundo a diretora da escola, Daniela de Liz, o engajamento dos estudantes na atividade fez toda a diferença. “Eles entenderam a necessidade de aprender sobre como se protegerem. Lições como essa servem pra vida”, ressalta.

Para o major Ricardo da Costa, comandante do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), o treinamento servirá como protocolo, tanto para a comunidade escolar quanto para as forças de segurança. “Essa simulação fará um upgrade no curso de segurança escolar que já vem sendo aplicado aos policiais militares e aos profissionais de educação, agora, de forma prática”, destaca.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL– A escola também ganhou um novo aparato de segurança. Viabilizado pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), o Olho Vivo é uma torre de segurança munida de câmeras e inteligência artificial. Ela também foi usada pela primeira vez durante a simulação.

O equipamento, posicionado em frente ao Colégio Estadual Cívico Militar Ermelino de Leão, é o primeiro a ser instalado numa escola da rede estadual.

Utilizado para medir comportamentos e situações que possam representar risco à integridade dos alunos e servidores, o Olho Vivo permite verificar, por exemplo, se alguém está armado nas proximidades da escolas ou se algum fugitivo da polícia está nos arredores do colégio. Assim, a patrulha é acionada imediatamente, prevenindo problemas para toda a comunidade escolar.

O Governo do Estado, por meio da Celepar, pretende disponibilizar o Olho Vivo para outros órgãos.

CONTEXTO – Anualmente são noticiadas diversas ameaças de ações violentas em escolas, o que gera preocupação da comunidade escolar e também das forças públicas de segurança. No Brasil, tragédias como a no bairro do Realengo (Rio de Janeiro) despertaram a atenção de diretores, professores e pais de alunos matriculados em escolas ao redor de todo o País.

O Paraná não foi vítima de nenhum episódio traumático e, justamente por isso, trabalha para manter sua população a salvo.