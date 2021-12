Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Bonanza Loterias, no bairro Orleans, em Curitiba, é a mais nova contemplada para um prêmio milionário das Loterias da Caixa. Foi uma única aposta simples, da Quina, que acabou contemplada com R$ 13.593.443,02.

De acordo com o gerente Fabio Lins, essa é a primeira vez que um prêmio milionário é contemplado para a lotérica. “Há muito tempo a gente esperava um prêmio desse valor, ainda mais nessa época do ano, com a chegada da Mega da Virada. O pessoal já está com a esperança aguçada, então foi perfeito. Aproveitar que estamos com sorte e que o pessoal venha apostar no fim de ano”, brincou.

O morador de Curitiba foi contemplado no Concurso 5736 da Quina. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados foram o 03-07-29-51-55.

Segundo Lins, o vencedor ainda é uma incógnita. “Está todo mundo na curiosidade, pode ser qualquer um”, concluiu.

Quina

Outras quatro apostas de Curitiba foram sorteadas com quatro números. Cada uma delas irá receber R$ 4.571,21. Com o mesmo prêmio, uma aposta de São José dos Pinhais, na região metropolitana, também foi contemplada.

Nesta quinta-feira (22), o prêmio estimado da Quina é de R$ 700.000,00.