Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não irá mais restringir o tráfego de caminhões pesados nas rodovias BR-277 e BR-376 durante os feriados. A decisão foi anunciada na manhã desta quarta-feira (12) e já valerá para os feriados prolongados de Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalhador (1º de maio) e Corpus Christi (8 de junho).

De acordo com a polícia, a restrição deixou de ser eficaz após o fim da temporada de verão. “A restrição aos caminhões mais pesados teve sua eficácia comprovada durante a temporada de férias, em que o fluxo de veranistas em direção às praias do Paraná e de Santa Catarina tradicionalmente é maior. Com a chegada do outono, esse tipo de deslocamento tende a se reduzir, fato que inclusive já foi observado durante o último feriado da Semana Santa”, afirma a nota da PRF.