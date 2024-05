Uma ponte foi arrastada pela correnteza de um rio enquanto a prefeita da cidade gravava um vídeo para alertar a população. O registro aconteceu na última terça-feira (30), em Santa Tereza, Rio Grande do Sul.

Gisele Caumo, mostrava os estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região quando foi surpreendida pela força da correnteza. “Pedimos o máximo de cuidado nos deslocamentos, pois o solo está instável”, disse a prefeita antes da estrada desabar.

Nas imagens, gravadas por alguém da equipe da prefeita, é possível ver que uma parte da ponte já havia cedido. No entanto, ao final do vídeo o que restava da estrutura é arrastada pela enxurrada.

Ponte é arrastada por correnteza: veja o vídeo

https://www.instagram.com/reel/C6cGBnyOytq/?igsh=MXgzenJtODlieHIzcg==

Temporais no Rio Grande do Sul: morte registradas

O Rio Grande do Sul tem tido problemas com temporais em todo o estado. As fortes chuvas já atingiram ao menos 65 municípios, até esta terça-feira (30). Vendavais, descargas elétricas, queda de granizo e alagamentos foram alguns dos estragos registrados. Além disso, duas pessoas morreram.

As vítimas são Delmar Wadomiro Sander, de 69 anos, e Nelson Shaefer, de 65 anos, segundo o portal UOL. Eles estariam tentando atravessar uma área alagada de carro, mas o veículo foi levado pela correnteza.

A Defesa Civil confirmou que as duas mortes foram por conta das chuvas, mas não detalhou quando teriam ocorrido. As duas pessoas morreram em Paverama (RS).