Durante a visita ao local da tragédia na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, nesta quinta-feira (1), o governador, Carlos Massa Ratinho Junior, comentou que o ponto da Serra do Mar onde houve o deslizamento de terra não era uma área de risco. Segundo o governador, o que aconteceu foi um deslizamento na parte de cima do morro.

A informação do governador do Paraná foi atribuída por ele a alguns geólogos que estão monitorando o local onde houve a tragédia. Ainda assim, Ratinho Junior não diminuiu o que aconteceu.

“Muitas vezes na foto e na filmagem, não se tem noção. Foi uma tragédia gigantesca não só em termos de vida, mas também no impacto ambiental. Ali não era uma área de risco, estava falando com alguns geólogos que estão fazendo o monitorando, o que houve foi um deslocamento de uma parte do morro, na parte de cima, atrás, que empurrou toda aquela montanha de terra para baixo com esse encharcamento no topo do morro”. explicou o governador Ratinho Junior.

O objetivo agora é que o monitoramento dos geólogos continue, para dar mais segurança para os bombeiros continuarem trabalhando e, segundo Ratinho Junior, num prazo mais rápido possível poder voltar a normalidade.

“Foi feito o trabalho na madrugada onde se retirou uma ‘piscina’ de água que tinha em cima do morro. Isso colocava em risco o trabalho dos bombeiros, porque poderia haver um desmoronamento ainda maior devido ao peso de água em cima do morro. Hoje, com o tempo mais firme, a operação não pára em nenhum momento, 24h trabalhando. Nosso desejo é que tenha o menor número de mortes possível ali, mas ainda o trabalho é muito intenso”. comentou o governador Ratinho Junior.

Trabalho na BR-376

A operação de resgate e limpeza do local já dura mais de 50 horas ininterruptas. Ratinho Junior destacou o trabalho das equipes. Durante a madrugada desta quinta, os técnicos conseguiram avançar na limpeza da pista no sentido Norte, o que deve permitir o avanço na operação.

Até o momento, cerca de 7 mil metros cúbicos de massa terrosa foram retirados do local, conforme informa o boletim divulgado às 10h30 pelo gabinete de crise que acompanha a ocorrência.