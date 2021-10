Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho vai antecipar a programação natalina de 2021 como forma de incentivo ao comércio do município. A ideia é que ainda no início de novembro diversos pontos da cidade recebam a decoração e atividades de Natal, como forma de atrair os moradores locais e também de toda a região.

“O comércio foi um dos segmentos mais afetados, do ponto de vista econômico, pela pandemia. Agora, com uma situação mais controlada, teremos uma programação diferenciada para que nosso comércio tenha um movimento muito bom e possa voltar a crescer”, projeta o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD).

Em seu perfil nas redes sociais, Palhares já adiantou algumas das novidades da programação deste ano, que tem a expectativa de ser a maior já realizada em Jacarezinho. A prefeitura também já divulgou diversas informações sobre o projeto.

“O Natal é uma época especial, e queremos que as famílias de Jacarezinho possam sentir esse clima, essa alegria, e ter uma decoração caprichada é fundamental. Faz bem para as crianças, mas faz bem para os adultos também. Além disso, queremos nos tornar uma referência em toda a região, recebendo visitantes de outros municípios e fomentando nossa economia através desse maior fluxo de pessoas”, continua o prefeito.

De acordo com notícia divulgada há alguns dias pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Jacarezinho, a decoração de Natal vai ser implantada nas avenidas Manuel Ribas, Getúlio Vargas e Marciano de Barros; nas ruas Costa Junior, Paraná, Cel. Figueiredo, Cel. Alcântara, Cel. Cecílio Rocha, Cel. Baptista e Santos Dumont; na rotatória entre as avenidas e no trevo de acesso à cidade, na fachada da secretaria municipal de Educação (Hotel Municipal), Praça Rui Barbosa e na prefeitura.

Para isso, a prefeitura fez recentemente uma licitação para contratação de empresa especializada, responsável pela colocação e manutenção dos enfeites. Além de lâmpadas, também estão previstos Papai Noel gigante, árvore de Natal gigante, túnel, presépio em tamanho natural, entre outras novidades. Toda a decoração deverá ficar nas ruas e espaços de Jacarezinho até o dia 10 de janeiro.