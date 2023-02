Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito de Siqueira Campos/PR, Luiz Henrique Germano, e o prefeito de Santo Antônio da Platina/PR, José Coelho Neto, o professor Zezão, tomam posse oficialmente para a gestão 2023/2024 da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) em solenidade no dia 16 de fevereiro, em Jacarezinho/PR.

“Quero agradecer a todos que confiaram por mais um mandato. Iremos continuar o trabalho que estamos fazendo do fortalecimento do Norte Pioneiro. Iremos buscar debates amplos em benefício de nossa região”, comenta Germano.

Uma luta que a Amunorpi sempre esteve presente foi a recuperação da PR-092 entre os trechos de Jaguariaíva (Campos Gerais) e Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro). A rodovia é a principal ‘artéria de trânsito’ e a recuperação que está sendo realizada pretende transformá-la em um corredor mais seguro. Estão sendo construídos 15,44 quilômetros de terceiras-faixas em 16 segmentos considerados críticos da rodovia.

A Amunorpi também esteve engajada na criação da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e posteriormente a criação de um curso de Odontologia que já está em pleno funcionamento. Além disso, a reativação afetiva do Hospital Regional do Norte Pioneiro em Santo Antônio da Platina/PR, a duplicação da PR-092 no perímetro urbano em Siqueira Campos/PR, entre outras ações.