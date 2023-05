Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A praça de pedágio que a PR-092 ganha mirá com a concessão da rodovia à iniciativa privada deve mesmo ficar no município de Quatiguá. É o que indica o governo do Estado com a definição de mais uma etapa do projeto, que delegou ao governo federal as rodovias para o processo de privatização, durante a semana passada.

Segundo detalhamento do governo, a duplicação da PR-092 no trecho entre Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina está no lote 2 do pacote – que também prevê a duplicação da BR-153 entre Santo Antônio da Platina à divisa com São Paulo (Jacarezinho – Ourinhos) e dessa mesma divisa à Cornélio Procópio, passando por Cambará e Andirá.

Na região a duplicação da PR-092 vai beneficiar diretamente os municípios de Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Quatiguá e Joaquim Távora, além, claro de todo o tráfego diário que passa pelo trecho, cerca de 6 mil veículos por dia.

Da mesma forma, a duplicação da BR-153 irá beneficiar diretamente os municípios de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, enquanto a duplicação da BR-369 irá beneficiar diretamente Cambará e Andirá.

Além do novo pedágio da PR-092 em Quatiguá, as antigas duas praças de pedágio de Jacarezinho, na BR-153 e BR-369, serão reativadas com o novo pacote, dando aos municípios do Norte Pioneiro então o total de três praças de pedágio no novo formato.

A expectativa é que as obras de duplicação comecem a ser executadas de dois a quatro anos após o início da vigência do novo contrato, que ainda tem projeção de ter tarifas de 20% a 30% inferiores às praticadas no contrato anterior.

PROJETO

A cessão permite à União incluir cerca de 1,1 mil quilômetros de trechos de rodovias estaduais no pacote a ser leiloado, de um total de 3,3 mil quilômetros que ficarão sob a responsabilidade da iniciativa privada pelos próximos 30 anos.

Nos primeiros dois anos, serão realizados serviços de recuperação das rodovias, para que a partir do terceiro ano as obras de duplicação, implantação de novas faixas e outras intervenções comecem efetivamente, somando cerca de R$ 19 bilhões de investimentos nesses lotes e mais de R$ 50 bilhões no projeto todo.

A publicação do edital dos dois primeiros lotes deverá ocorrer no dia 16 de maio, com a disputa do leilão marcada para os dias 24 de agosto e 16 de setembro, na Bolsa de Valores – é possível que os dois lotes sejam disputados em agosto ou um em cada mês. As novas concessionárias deverão assumir as estradas dos dois primeiros lotes no último trimestre de 2023.