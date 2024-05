O prazo para regularizar do título de eleitor encerra nesta quarta-feira (8), em todo o país. No Paraná, quem ainda precisa realizar a primeira emissão do título, transferir ou regularizar a situação precisa procurar o Fórum Eleitoral ou fazer de forma on-line.

Além de ficar em dia com a Justiça Eleitoral, a regularização é uma exigência para quem deseja exercer o direito ao voto nas Eleições Municipais em outubro de 2024.

A regularização do título de eleitor pode ser feita presencialmente ou on-line. As pessoas que não possuem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral, não conseguem utilizar o serviço do Título Net. O atendimento para essas pessoas acontece exclusivamente de forma presencial.

O Paraná conta com mais de 8,5 milhões de eleitores aptos a votarem nas Eleições 2024, com inscrição eleitoral 100% regular. Mais de 8 milhões com a biometria cadastrada. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até abril mais de 150 mil cidadãos movimentaram a situação eleitoral. Mais de 50 mil fizeram o alistamento, 42.389 pediram revisão e 55.583 pediram transferência.

Somente no último final de semana, cerca se 17 mil pessoas procuraram os Fóruns Eleitorais no Paraná para regularizar o título de eleitor, divulgou o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

Consultar situação do título de eleitor

Para saber se os dados biométricos estão em dias, o cidadão pode consultar sua situação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É possível fazer a consulta por nome, título ou CPF

Quem está com as digitais e a foto cadastrada pode continuar utilizando o Autoatendimento Eleitoral até o fechamento do cadastro.

Para os cidadãos que não tiverem a biometria cadastrada, é necessário comparecer presencialmente em uma Zona Eleitoral. Todas as Zonas do estado estão atendendo em horário estendido, das 9h às 18h, até o fim do prazo, nesta quarta-feira (8).

Documentos necessários

Tanto no atendimento presencial quanto on-line, é necessário ter em mãos a seguinte documentação:

Documento original de identificação com foto (frete e verso)

Comprovante de endereço original (emitido há no mínimo 3 meses e, no máximo, 1 ano)

Certificado de alistamento militar original (para os eleitores do sexo masculino nascidos em 2005).

Serviço

Data: segunda-feira (6) a quarta-feira (8)

Horário: das 9h às 18h

Você pode conferir o endereço da sua Zona Eleitorial aqui.

Dúvidas

Em caso de dúvidas, ligue para Disque-eleitor do TRE-PR, pelo número 0800 640 8400 (ligação gratuita); ou converse pelo Multicanal via WhatsApp (41) 3330-8500.