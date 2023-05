Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Exemplo de como conter a crise! Esta prefeita simplesmente reduziu o próprio salário, do vice e também dos secretários. A notícia boa vem de um pequeno município, encrustado no serão do Ceará, Nova Russas.

A prefeita Giordanna Mano (PL), o vice-prefeito, Anderson Pedrosa (PMN), e todos os secretários aceitaram reduzir em 25% o valor dos salários deles, por três meses! Internautas aplaudiram a atitude rara pelas redes sociais.

A medida foi aprovada pela Câmara de Vereadores e a prefeita explicou a atitude dela: “Tomei algumas decisões, para superar a crise, que sabemos que vai passar. Sou muito otimista, acredito que iremos superar todas as dificuldades, e daqui a pouco, voltar a governar com tranquilidade financeira”, afirmou Giordanna nas redes sociais.

Cortes para investir no município

A decisão partiu da própria prefeita e dos demais políticos que recorreram aos vereadores para formalizar a iniciativa.

A atinge também ocupantes de cargos comissionados e os que possuem funções gratificadas.

A prefeita disse em mensagem enviada à Câmara que a ação remete ao ditado popular “cortar na própria carne”.

Cortar para investir

Giordanna determinou ainda a suspensão de pagamento de diárias e horas extras por 90 dias.

Com a redução, ela quer voltar a investir no município.

“Todos os municípios estão passando por recessão de recursos federais , diminuição no FPM [Fundo de Participação dos Municípios], e outros fatores, tomei algumas decisões , para superar as crises”. afirmou.

O exemplo

Segundo Giordanna Mano, o exemplo tem de partir de quem está à frente do processo.

“Aprendi que um líder tem que dar o exemplo, se vai cortar de alguém, tem que cortar o seu também. Diárias, já é uma prática minha não tira, embora tenha direito”, afirmou.

Com pouco mais de 30 mil habitantes, a economia de Nova Russas se sustenta na agricultura e no comércio de crochê. O município reúne mais seis distritos, mas a concentração é na área urbana.

Reações positivas nas redes sociais

Nas redes sociais, os internautas aplaudiram a atitude da prefeita, do vice e dos secretários.

“Minha prefeita que Deus lhe conceda cada dia sabedoria, para administrar nossa nova russas, parabéns”, desejou uma internauta.

Outro ressaltou a decisão inédita. “Parabéns pela atitude, pessoas como você na política é raro”, reagiu.

“Exemplo de gestão e compromisso com recursos públicos de seu município”, comentou um terceiro.

Notícia boa para ser copiada por outros políticos, não acha?