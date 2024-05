O prefeito Dr. Antonely Carvalho, o secretário municipal de Saúde, Leandro Moreira dos Reis, e o presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti (FHSMI), Juliano Berges, se reuniram na semana passada com as equipes de profissionais que atuam no novo Hospital Municipal de Ibaiti. O objetivo da reunião foi discutir as novas normativas para o atendimento à população.

Foram realizados quatro encontros, com a participação de todas as equipes e turnos de trabalho. Estiveram presentes enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, condutores do transporte público da Saúde, equipes do serviço administrativo (portaria, limpeza, copa, cozinha e demais áreas).

Os encontros aconteceram no auditório da Casa de Cultura, no final da jornada de trabalho de cada turno. O prefeito explicou as novas normativas de trabalho para cada setor, que serão aplicadas no novo Hospital Municipal com o objetivo de melhorar o atendimento.

As normativas trazem orientações para as equipes de enfermagem, atendentes da recepção e equipes administrativas. O objetivo é que realizem um trabalho padronizado, com foco em um atendimento mais eficaz e humanizado às famílias ibaitienses.

Segundo o prefeito Dr. Antonely Carvalho, Ibaiti possui hoje o maior hospital municipal do Norte Pioneiro. As instalações do hospital são de alto padrão de qualidade, comparáveis aos grandes hospitais do Paraná. Por isso, o treinamento constante das equipes que atuam no hospital é necessário para que, em conjunto, possam desenvolver um melhor atendimento à população.

“Ibaiti possui hoje uma estrutura hospitalar que merece um melhor atendimento, com eficiência, conforto e nos mais altos padrões de qualidade”, afirmou o prefeito Dr. Antonely Carvalho. “Com a padronização do atendimento por parte de nossas equipes de servidores, daremos um tratamento mais digno, eficiente e humanizado a toda a nossa população. Precisamos sempre fazer o melhor e prestar o melhor atendimento às nossas famílias, tratando todos com amor e carinho”, completou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Ibaiti – PR