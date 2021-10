Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito João Carlos Bonato, acompanhado do servidor André Luiz Ferreira, vistoriou na manhã desta quinta-feira (28) o andamento das obras em estradas rurais de Ribeirão Claro/PR, que fazem parte de um pacote de investimentos para melhorar a trafegabilidade para moradores e turistas.

Uma das obras visitadas pelo gestor foi a construção de uma ponte de concreto localizada entre o patrimônio Três Corações e o patrimônio Dos Cunha, que dá acesso a vários bairros rurais. A nova ponte vai garantir mais segurança aos usuários do trecho, pois a antiga estrutura era em madeira e encontrava-se em condições precárias de tráfego, oferecendo risco aos usuários.

A ponte de concreto atende ao plano de governo de Bonato e da vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini, que tem como meta a substituição das pontes de madeira por concreto nas comunidades rurais, vindo a beneficiar muitas famílias.

Outro trecho visitado foi a estrada de acesso aos bairros Ruvina e Baggios. As equipes de manutenção e recuperação das estradas rurais estão com os maquinários em ritmo acelerado promovendo a ampliação das vias e empedrando os pontos mais críticos.

Já foram recuperadas mais de 70% das estradas e o cronograma segue conforme a demanda de cada localidade. “São serviços de importância e urgência para as comunidades rurais. As obras vão dar mais condições de tráfego para as famílias do campo escoar suas produções e, além disso, também beneficiar o deslocamento do transporte escolar”, disse o prefeito.