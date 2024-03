O Departamento de Cultura de Ibaiti está erguendo um monumento para homenagear os pioneiros da região. Criado pelo escultor local Kalú Chueiri, a obra será instalada na nova rotatória das avenidas Alice Pereira Goulart e Ricardo Gonçalves Bacco, em frente ao DER, que está passando por revitalização.

Financiado pela Lei Paulo Gustavo de fomento à Cultura, o monumento retrata cinco elementos pioneiros que moldaram a cultura local: indígena, mineiro de carvão, operário ferroviário, cafeicultora e pecuarista. Após quatro meses de trabalho, as esculturas foram trazidas de Pato Branco e instaladas com a presença do artista e do diretor de cultura. A ornamentação final, incluindo jardinagem e iluminação, será realizada em breve.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho destacou a importância de valorizar a cultura local e ornamentar uma das principais entradas da cidade. Kalú Chueiri, nascido em Ibaiti, é reconhecido por suas obras em todo o estado do Paraná.