RECAPE ASFÁLTICO

A Secretaria Municipal de Conservação Urbana está fazendo o recape da Rua São João, no Jardim Alves. Segundo o secretário Fabiano Possetti Neia, a obra está sendo realizada com recursos próprios do Município e com o pessoal e maquinário da Prefeitura.

A rua será asfaltada até o campinho do Jardim Alves.

O Município aguarda a liberação de recursos de convênios para outras obras de pavimentação, e em breve deverá iniciar algumas, entre as quais o recape da Rua Otaviano Tonet, a pavimentação da Chácara Maravilha (completa), a Rua Joaquim Ferreira de Melo (Vila São Pedro), e o Jardim Castro.

Outros bairros serão contemplados com pavimentação, como o Jardim Panorama, Vila Leão, além de ruas no próprio Jardim Alves (Dom João VI) e outras que estão sem pavimento.

A meta da atual administração é ambiciosa e depende de recursos estaduais e federais, além das contrapartidas financeiras da Prefeitura.