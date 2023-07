Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O primeiro contato entre humanos e alienígenas pode ter acontecido no Paraná, conforme mostram registros de jornais da época e sites especialistas em ufologia. O caso José Higgins, em Pitanga, é considerado uma evidência significativa para as pesquisas sobre o tema.

Em 23 de julho de 1947, enquanto delimitava terrenos, Higgins testemunhou um disco de 30 metros pousando à sua frente, segundo estudo do portal de ufologia Fenomenum.

Duas criaturas desceram da nave, convidando-o para uma viagem e desenhando o sistema solar no chão como indicação de sua origem.

Os registros do jornal Diário da Tarde, edição de 8 de agosto de 1947, destacaram o depoimento da testemunha e a manchete em todo o estado, descrevendo as pessoas de aspecto estranho com olhos grandes e redondos, sem sobrancelhas.