Em seu primeiro feriado de atendimento nas rodovias paranaenses, a EPR Litoral Pioneiro, que administra as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369, e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855, prestou 407 atendimentos aos usuários. Entre quinta-feira (28) e domingo (31) a concessionária realizou uma operação especial com reforço de equipes em todas as rodovias, o que garantiu atendimento rápido e eficiente às ocorrências registradas.

Entre os atendimentos realizados, 34 foram ocorrências médicas e 373 atendimentos a problemas mecânicos. Além disso, foi realizado o suporte a outros tipos de ocorrências, como retirada de objetos e animais da pista, que correspondem a 127 atendimentos. Os números são referentes às rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro, que ligam o Litoral do Estado aos Campos Gerais e ao Norte Pioneiro, passando pela capital paranaense.

A avaliação da concessionária é que a operação especial durante o feriado foi um sucesso. A estrutura de atendimento operacional foi ampliada, o que garantiu atendimento rápido e eficiente a situações relevantes que ocorreram no trecho. Na véspera do feriado, por exemplo, o tombamento de um caminhão carregado com farelo de soja interditou totalmente a BR-277. A atuação das equipes e a estrutura disponível foram fundamentais para que a remoção do veículo e da carga fosse realizada com agilidade e eficiência.

Também na BR-277, dois veículos ficaram em chamas, no sábado (30) e no domingo (31). A rodovia chegou a ficar interditada, mas as duas situações foram controladas rapidamente, reduzindo significativamente o tempo de interdição.

Movimento intenso em direção ao Litoral do Paraná

A BR-277 registrou o maior movimento durante o feriado entre as rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro. Entre a tarde de quinta-feira (28) e a noite de domingo, 92.562 veículos passaram pela rodovia. Também na BR-277 foram prestados 244 atendimentos: 17 atendimentos médicos e 227 mecânicos.

“A operação especial para o feriado teve resultados satisfatórios. O fluxo na rodovia, apesar de situações pontuais e do movimento intenso especialmente na BR-277, seguiu conforme o esperado. As situações emergenciais foram prontamente atendidas. Nas praças de pedágio também não foram registradas filas no período”, avalia o gerente de operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo.

Durante os horários de pico nas praças de pedágio, foi realizada a venda antecipada do ticket aos usuários que aguardavam a passagem pelas cabines. Além disso, ao longo do feriado, as obras foram suspensas para evitar possíveis congestionamentos. Também foi realizado o reforço na sinalização e comunicação com os usuários, com mensagens educativas sobre limites de velocidade e condição das estradas.

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369 e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 que percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba. O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153. Acompanhe a EPR Litoral Pioneiro nas redes sociais: @eprlitoralpioneiro (Instagram e Facebook) e @EPRLPioneiro (Plataforma X).