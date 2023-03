Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ministro dos Transportes, Renan Filho, vem a Curitiba para assinar o termo de liberação das delegações das rodovias estaduais nos dois primeiros lotes da nova concessão de rodovias do Paraná. O governador Carlos Roberto Massa Júnior deve assinar o termo junto a Renan no Palácio Iguaçu nesta sexta-feira (3).

O lote 1, com extensão total de 473,01 km, engloba as ligações entre Curitiba e Guarapuava (Trevo do Relógio) e Guarapuava a Ponta Grossa, além da Região Metropolitana de Curitiba.

O lote 2 tem extensão total de 600 km. Ele engloba as ligações entre Curitiba-Litoral, Ponta Grossa-Jaguariaíva, Jaguariaíva-Ourinhos (na divisa com São Paulo) e Ourinhos-Cornélio Procópio.

Ratinho Junior sempre citou três exigências essenciais para possibilitar avanços no projeto de concessão do pedágio no Paraná: o menor preço, a inclusão da concessão na Bolsa de Valores e a priorização das obras nas rodovias.

O Governo do Estado vem desenvolvendo uma nova proposta de modelagem do pedágio no Paraná para contrapor a proposta petista do deputado Arilson Chiorato (PT), coordenador da Frente Parlamentar sobre os Pedágios da Assembleia Legislativa (Alep).

As rodovias paranaenses que fazem parte do anel de integração estão sem pedágio desde novembro de 2021.