Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo da Mc Pipokinha criticando os professores viralizou na última semana. Depois disso, profissionais da educação de todo o Brasil se uniram para criticar a funkeira. No Paraná não foi diferente, Juliana Costa, uma professora de Guarapuava, no Centro-Sul, respondeu à cantora no último sábado (11) e a publicação teve grande repercussão no Facebook, rede social em que o post foi publicado.

“Eu não te conhecia, jamais havia ouvido falar em você e não te conto isso com orgulho ou soberba é que, como professora, eu ando muito ocupada” começa a publicação da professora.

O post feito pela professora da rede particular já teve mais de 18 mil curtidas e 9 mil compartilhamentos. Os comentários estão cheios de pessoas elogiando a opinião da profissional.

“Menina, leva muito mais que meia horinha ensinar, além dos conteúdos básicos da educação, noções como respeito, dignidade, empatia… leva-se horas, aliás, dias para mostrar a meninas que seus corpos lhes pertencem e que não podem ser objetificados, usados” diz outro trecho da publicação.

Confira a publicação

Polêmica:

Mc Pipokinha abriu uma caixinha de perguntas na rede social de fotos na última terça-feira (07), e, ao se deparar com mensagem de um fã, debochou dos professores, falando que “tem que ter nada para fazer” para ficar ouvindo desaforo dos filhos dos outros.

Em vídeo, a cantora debochou da profissão. “Ela [professora] tem o poder de rodar de você, de fazer você não passar de ano. Ela tem o poder de te encher de tarefa, não briga com a sua professora por causa de mim”, pontuou Pipokinha, que continuou.