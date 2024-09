A Universidade Estadual do Norte do Paraná, por meio das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação (Propg) e de Extensão e Cultura (Proec), apresentaram projetos de extensão vinculados aos Programas de Pós-Graduação em Santa Amélia. A ação, que faz parte do Programa Stricto Extenso – Articulação da Pós-Graduação e Extensão dos Programas de Pós-Graduação da UENP, aconteceu nos dias 12 e 13 de setembro e reuniu Escolas Municipais, agentes de saúde, produtores rurais, conselheiros tutelares e a comunidade em geral.

O Stricto Extenso faz parte de uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (Capes), que incentiva atividades de extensão na Pós-Graduação, o Programa de Extensão da Educação Superior na Pós-Graduação (PROEXT-PG), lançado em 2023. A iniciativa visa promover uma maior integração da academia com a sociedade, apoiando ações de extensão vinculadas a pós-graduação Stricto Sensu.

“O Programa Stricto Extenso da UENP proporciona, para os nossos alunos, uma ótima oportunidade de conhecer profundamente as diferenças e problemas dos municípios da região, atuando como protagonistas em ações de extensão que visam melhorar as condições de vida e bem-estar da população e da qualidade e eficiência da administração municipal e melhorar a qualidade da formação dos estudantes”, destacou o diretor de Pós-Graduação da UENP e coordenador da ação, Marcos Augusto Alves da Silva.

As ações do programa são desenvolvidas em municípios de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Região Norte do Paraná e tem o objetivo de apoiar os sete Programas de Pós-Graduação da UENP para o desenvolvimento de atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão. O município de Santa Amélia foi o primeiro contemplado pela ação e recebeu os Programas de Pós-Graduação em Ensino (PPEd), em Agronomia (PPAgro), em Ciência Jurídica (PPGCJ) e em Letras (ProfLetras).

“Esse projeto possibilita que nossos estudantes possam vir aos municípios, apresentar e trocar conhecimentos, dialogar com a comunidade sobre seus projetos de pesquisa e de extensão. E é a UENP, mais uma vez, cumprindo o seu papel na nossa região”, frisou o pró-reitor de Extensão e Cultura da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias.

A Pós-Graduação em Ciência Jurídica participou com o Núcleo Maria da Penha (Numape), que realizou reunião com agentes de saúde sobre os aspectos da violência contra a mulher, conversaram com a população sobre a importância da luta contra a violência doméstica e familiar e distribuíram uma cartilha em relação ao tema. O PPGCJ também promoveu reunião sobre cooperativismo com produtores em estufa.

O PPEd apresentou a exposição “O cotidiano das escolas rurais de Jacarezinho (PR) contado por alunos de 1970”, que é a proposta de Produto Educacional da mestranda Juliana Carolina de Andrade Krone. Os visitantes puderam observar como era o cotidiano das escolas rurais através de maquetes, mapas, fotografias e reprodução audiovisual de entrevistas. O Programa também desenvolveu atividades de gamificação, de pensamento computacional, e de movimento maker, com a construção de foguetes usando balões para aprender sobre propulsão.

Já o Mestrado em Agronomia realizou uma ação de combate à dengue, apresentou o projeto de Biodigestor, que é coordenado pelo professor Petrônio Pinheiro Porto, e distribuiu uma cartilha sobre a construção de biodigestor caseiro. A Pós-Graduação em Letras apresentou a ação “Lij Indígena na escola: leitura dramatizada/contação”, para crianças de escolas municipais de Santa Amélia.