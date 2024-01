A pré-candidata a prefeita de Ribeirão do Pinhal, Elizabeth Dutra, foi recebida pelo Diretor-administrativo do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, José Álvaro da Silva Carneiro, na sexta-feira (26), na sede do complexo, para uma reunião sobre o inovador projeto de telessaúde pediátrica.

Elizabeth, entre suas propostas de governo, deseja trazer para Ribeirão do Pinhal esse conceito de atendimento remoto de pediatria que tem a parceira do Hospital Pequeno Príncipe, referência nacional em saúde pediátrica. Uma experiência centenária dessa entidade especializada no atendimento de crianças e adolescentes de regiões consideradas de alta vulnerabilidade social, que necessitam de complementação e reforço de conhecimento pediátrico. “Esse é um projeto maravilhoso que vai ser um braço do Pequeno Príncipe em Ribeirão do Pinhal e atender com mais qualidade e eficiência nossas crianças”, ressalta a pré-candidata.

A reunião teve também a participação da Dra Rafaela Wagner, médica coordenadora do serviço de telessaúde do Pequeno Príncipe, que explicou todo o funcionamento do projeto. As teleconsultas consistem na utilização de um dispositivo de alta performance chamado TytoCare. Uma tecnologia israelense que permite o médico especialista localizado no Hospital Pequeno Príncipe examinar uma criança ou adolescente à distância em tempo real. O dispositivo realiza os exames físicos medindo a temperatura, aferindo a frequência cardíaca, ausculta do coração, pulmões, região abdominal, gera imagens e vídeos de alta resolução do paciente transmitindo essas informações em tempo real para a sede de telemedicina, cujo médico especialista do Pequeno Príncipe estará presente avaliando todo o diagnóstico do paciente sem precisar se deslocar.

“É impossível o especialista estar em todos os lugares ou contar apenas com os meios de comunicação atuais como o WhatsApp, por isso estamos abertos a propagar a telemedicina para levar o conhecimento no atendimento pediátrico mais longe através da mais moderna tecnologia”, ressalta Carneiro.

No entanto, a doutora Rafaela esclarece que a telemedicina não vai substituir o trabalho do médico. “Essa não é uma forma de concorrer com o trabalho do profissional local e sim complementar e apoiar nas dificuldades da equipe de saúde”.

Esse dispositivo Tytocare já é utilizado em nove UBS de Curitiba e também em outros municípios do Paraná e São Paulo.