Cinco bares com lotação de pessoas acima do permitido pelo decreto estadual foram fechados entre a noite de sábado (21) e a madrugada de domingo (22) pela Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU). Cerca de 1.937 pessoas foram dispersadas de aglomerações na Capital e duas acabaram encaminhadas para assinatura de Termo Circunstanciado por infringir as medidas sanitárias.

As equipes da Polícia Militar e os órgãos municipais que integram a AIFU abordaram nove estabelecimentos comerciais e lavraram 21 autuações administrativas, de acordo com as irregularidades constatadas.

No entorno dos locais abordados, as equipes policiais emitiram 25 autos de infração de trânsito e recolheram um veículo ao pátio por conta de pendências administrativas.

AGLOMERAÇÕES – Durante a operação, os agentes policiais constataram aglomerações de pessoas em bares e em uma tabacaria. Ao todo, cerca de 1.937 pessoas foram dispersadas.

Somente no bairro Uberaba, dois bares estavam com 330 pessoas, ambos com mais de 50% da capacidade permitida.

No primeiro estabelecimento, onde havia 80 pessoas, foram aplicadas multas de R$ 25 mil pelos agentes municipais das secretarias do Meio Ambiente e do Urbanismo, além de notificações por desconformidade com os requisitos dos bombeiros de prevenção a incêndios. No segundo ponto no Uberaba, onde havia cerca de 250 frequentadores, o responsável pelo evento foi encaminhado para lavratura de Termo Circunstanciado e recebeu multas de R$ 66.803,16.

Já no Hauer, uma tabacaria foi flagrada pelos policiais e agentes do município com cerca de 300 pessoas. O local foi fechado, as pessoas dispersadas e o responsável encaminhado para assinatura do Termo Circunstanciado. Ele ainda recebeu multas de R$ 55 mil pelas irregularidades constatadas.

Também houve dispersões no bairro Prado Velho, em uma casa de eventos que estava com cerca de 250 pessoas. O local foi fechado e recebeu uma multa de R$ 5 mil.

Em outro ponto, no bairro São Francisco, as equipes da AIFU fecharam um bar e dispersaram 80 pessoas. Os agentes municipais aplicaram multas de R$ 15 mil.