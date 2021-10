Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Já são quase 435 mil unidades consumidoras sem energia elétrica no Paraná, por causa do forte temporal que atingiu as regiões oeste, sudoeste, noroeste e norte do Estado, na tarde dete sábado (23). Há muitos estragos, com árvores e postes caídos, alagamentos, ruas e estradas interditadas. Até mesmo viaturas da Guarda Municipal de Londrina foram danificadas por causa de telhas que voaram sobre os carros. No oeste, os ventos chegaram a 100 Km/h. Até o fim da tarde, a Copel já tinha 4,6 mil ocorrências para atendimento.

As regiões Oeste e Sudoeste são as com mais unidades consumidoras desligadas, somando 177,4 mil. O número de ocorrências para atendimento passa de 2,2 mil. Na sequência aparece a região Norte, com 133 mil unidades consumidoras sem energia e mais de mil ocorrências para atendimento. A região Noroeste é a quarta, somando 111,7 mil unidades consumidoras desligadas e mais de mil ocorrências.