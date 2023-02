Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quatro empresas, sendo três do Paraná e uma de São Paulo, participaram da sessão de abertura dos envelopes do processo licitatório que tem como objetivo a construção do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), realizada pela prefeitura de Jacarezinho nesta terça-feira (28).

A Concorrência 01/2023, conforme convênio n°232/2022 Sesa/Funsaúde – Jacarezinho, prevê que a empresa que apresentar o menor valor para execução da obra, uma vez que possua toda a documentação exigida, será a vencedora do pleito.

Nesta terça as empresas interessadas apresentaram a documentação, que agora será examinada pela Comissão Permanente de Licitação da prefeitura de Jacarezinho. A não apresentação dos documentos previstos no edital pode resultar na eliminação do processo.

O passo seguinte é a abertura das propostas de preços das empresas habilitadas. Entretanto, como há prazos para análise e eventuais recursos das empresas, a licitação deve levar alguns dias para ter sequencia.

De qualquer forma a expectativa é que dentro do mês de março a parte burocrática seja concluída e haja a definição da empresa que vai realizar a obra. “Existe toda uma tramitação e a prefeitura tem uma postura muito criteriosa para que as licitações sejam transparentes e rigorosamente dentro da lei. Mas estamos muito confiantes que em questão de dias o processo será concluído e o sonho de toda nossa região em ter o AME começará a se tornar realidade”, projeta o prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Marcelo Palhares.

AME

O novo espaço, que será gerenciado pelo Cisnorpi e abrigará os serviços ofertados pelo consórcio a 22 municípios da região, terá uma área de mais de 3,5 mil metros quadrados, com investimento máximo previsto de R$ 23 milhões, com recursos do governo do Paraná e contrapartida da prefeitura de Jacarezinho.

O AME possibilitará que o Cisnorpi realize mais de 20 mil consultas por mês, aumentando significativamente a capacidade atual. O novo prédio terá 37 consultórios e toda uma estrutura para comportar milhares de pacientes com segurança e conforto. A estimativa é que a obra seja concluída em 24 meses após seu início.