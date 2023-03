Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a PR-092 sofreu queda de barreira no km 137, a cerca de dois quilômetros do viaduto sobre a linha férrea, próximo ao município de Doutor Ulysses, no Vale do Ribeira.

Devido ao grande volume de terra, rochas e vegetação sobre a rodovia, o tráfego de veículos está interditado. O escorregamento de material aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (24).

Técnicos do DER/PR vão avaliar a situação da rodovia neste sábado (25) para definir os serviços necessários para recuperação do talude e também estudar a possibilidade de um desvio no local.