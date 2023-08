Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A queijaria Bella Vista, localizada no Sítio Bom Jesus, nas proximidades do bairro Abreus, em Ribeirão Claro, levou duas medalhas de ouro e uma de bronze na maior disputa internacional de queijos artesanais da América Latina – Expo Queijo Brasil 2023 (Araxá Internacional Cheese Awards).

A disputa reuniu 1,3 mil queijos de dez países, Argentina, Brasil, Bolívia, Canadá, Itália, México, Nigéria, Peru, Suíça e Uruguai. No Brasil, 22 Estados brasileiros foram representados, e dentre eles o Paraná, que foi representado e premiado pelo produtor Luiz Henrique Pedroso, levando o nome de Ribeirão Claro a ser reconhecido mais uma vez internacionalmente.

Uma das medalhas de ouro foi para o queijo Cura, fabricado com leite de vaca pasteurizado com 91 a 180 dias de maturação (casca lisa e/ou lavada). A segunda medalha de ouro foi para o queijo Sr. Cura, fabricado com leite de vaca pasteurizado com mais de 180 dias de maturação (casca lisa e/ou lavada).

As categorias que renderam as medalhas de ouro nos queijos Cura e Sr. Cura disputaram com queijos italianos que são tradicionais no ramo, e isso mostra a força da gastronomia ribeirão-clarense no mundo queijeiro.

Além disso, o queijo Zeca da Queijaria Bella Vista também faturou uma medalha de bronze na categoria leite de vaca cru com menos de 30 dias de maturação (casca florida).

O evento contou com mais de 200 especialistas como jurados que avaliaram atributos sensoriais, sendo eles, cor, textura, odor, aroma, textura, consistência e sabor.

O Governo Municipal representado pelo prefeito João Carlos Bonato, a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini e o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento Celso Gozzi Néia, parabenizam o produtor por essa belíssima conquista.

“Essas medalhas vêm como uma motivação para a agricultura familiar e outros produtores que estão iniciando seu negócio no setor queijeiro. É gratificante ver o prestígio e o reconhecimento desse trabalho fantástico. Nossos parabéns mais uma vez pelo esforço e por levar o nome de Ribeirão Claro neste panorama mundial”, disse Bonato.