O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) estará recebendo doações em todo o Estado durante a semana de Carnaval. Com funcionamento em horários distintos por conta das festividades, a rede reforçou a urgência para a doação de sangue, em especial do tipo O- e A-, que historicamente costumam ter maior demanda.

“Para além das comemorações, esta semana é uma ótima oportunidade para demonstrar compaixão com o próximo, especialmente quando este ato pode salvar até quatro vidas. O sangue é um elemento muito especial, considerando que não possui substituto. E por isso é sempre importante reforçar que toda doação é muito bem vinda”, comentou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Para a diretora do Centro, Liana Andrade Labres de Souza, períodos de longas festividades tendem a aumentar a necessidade do uso de sangue armazenado e podem criar uma situação de desabastecimento caso a demanda não seja compatível com o número de doações.

Este é um período em que notamos um fluxo de viagens e realizações turísticas acima da média, o que nos alerta para a possibilidade de maior demanda dos bancos de sangue. E essa é uma operação que somente pode ser efetiva quando munimos a população da consciência pela doação”, reforçou.

Os homens podem doar sangue a cada dois meses, em quatro vezes ao ano. Já as mulheres, a cada três meses, numa máxima de três doações ao ano. Depois de coletado, o sangue é fracionado e acontece o processo de separação dos hemocomponentes (plasma, hemácias, plaquetas e crio), após isso, a bolsa fica estocada até o resultado dos exames para a liberação. Por isso, também é importante ressaltar a validade da doação com antecedência, uma vez que, após a coleta, o sangue pode levar até 48 horas para ser liberado.

HEMEPAR– O Hemepar é responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná. É uma entidade sem fins lucrativos e atende à demanda de fornecimento de sangue e hemoderivados do Estado graças às doações dos voluntários.