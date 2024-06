O sorteio especial da Quina de São João foi realizado neste sábado (22), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio de R$ 229.916.465,19 foi o maior já pago pela Caixa nesta modalidade e foi dividido entre três apostas ganhadoras. Entre os bilhetes premiados, dois são de bolões e um de uma aposta simples.

Os números sorteados neste sábado (22) na Quina de São João foram: 21 – 38 – 60 – 64 – 70. As três apostas que cravaram as cinco dezenas vão dividir o prêmio principal e cada um fica com R$ 76.638.821,73. Além das apostas com cinco acertos, outras 1.714 apostas levaram mais de R$ 10 mil com quatro números.

Apostas ganhadoras da Quina de São João

As três apostas ganhadoras da Quina de São João são das cidades de Gouveia (MG), Viamão (RS) e São José do Rio Preto (SP). Os bilhetes de Minas Gerais e de São Paulo foram premiados na modalidade Bolão, com isso, o valor de R$ 76 milhões será dividido em cotas. Na aposta de Gouveia são 10 cotas, já na de São José dos Rio Preto são 18 cotas.

Já o apostar de Viamão, que realizou a aposta na lotérica Teimosinha, fez uma aposta simples, de apenas seis números, e vai levar para casa o prêmio de R$ 76 milhões.

Clique aqui e confira todos os ganhadores da Quina de São João