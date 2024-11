Fortes rajadas de vento atingiram o Paraná nesta quinta-feira (28). Em algumas cidades, os ventos ultrapassaram 100 km/h. A ventania, provocada pela passagem de uma frente fria, afetou principalmente o oeste do estado.

O ClimaTempo explica que o fenômeno foi causado pelo forte calor, alta umidade no ar e baixa pressão atmosférica, que, combinados com a frente fria, formaram grandes nuvens no estado.

Rajadas de ventos superaram 100 km/h em Santa Helena, registradas pelo Simepar entre 16h e 17h. Em Nova Tebas, o Inmet mediu duas rajadas consecutivas de 105 km/h no início da tarde. No aeroporto de Foz do Iguaçu, os ventos chegaram a 90 km/h, acompanhados de temporais e raios, às 16h13, segundo o instituto.