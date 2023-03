Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quatro dias após o ministro dos Transportes, Renan Filho, cancelar visita ao Paraná para assinar o termo e liberar as delegações das rodovias estaduais, o governador Ratinho Junior (PSD) deu um ultimato no Governo Lula. Nesta segunda-feira (6), o líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Hussein Bakri (PSD), afirmou que o governador do estado colocou o mês de março como data limite para o fechamento de um acordo.

Caso os governos Ratinho Junior e Lula não cheguem a um acordo, as concessões podem ser realizadas separadamente. Ou seja, o Governo Federal ficaria responsável pelo certame das BRs e o Governo do Estado pelas PRs.

“O governador tomou uma decisão agora há pouco e estipulou como data limite o final de março. Essa decisão cabe única e exclusivamente ao Governo Federal, então é necessário que eles se decidam se são a favor ou contra o modelo colocado. Se for a favor, tocamos o modelo com os ajustes que o ministro fez. Se for contra, a União fica com suas rodovias e o Paraná com as suas, o que ninguém quer”, disse Bakri.

O ministro dos transportes viria a Curitiba na última sexta-feira (3) para liberar os dois primeiros lotes de concessões. O lote 1, com extensão total de 473,01 km, engloba as ligações entre Curitiba e Guarapuava (Trevo do Relógio) e Guarapuava a Ponta Grossa, além da Região Metropolitana de Curitiba. O lote 2 tem extensão total de 600 km. Ele engloba as ligações entre Curitiba-Litoral, Ponta Grossa-Jaguariaíva, Jaguariaíva-Ourinhos (na divisa com São Paulo) e Ourinhos-Cornélio Procópio.

Segundo o líder do governo, o modelo apresentado tem a “benção” das entidades representativas do Paraná. “Divergências são passiveis de serem corrigidas, então precisamos ser bombeiros na causa. A todos os deputados, incluindo os do PT, quero coclamar o apoio. O Paraná precisa de todos nós nesse momento e precisamos estar juntos para achar uma solução”, concluiu.

Discussão em Brasília

Os deputados estaduais Arilson Chiorato (PT) e Luiz Cláudio Romanelli (PSD) se reuniram na tarde desta segunda-feira (6) com o ministro da Casa Civil, Rui Costa para debater o tema.

Segundo Chiorato, que mantém ferrenha oposição ao modelo de Ratinho Junior, o ministro foi “muito receptivo e ficou sensibilizado pelos apontamentos técnicos que reforçam a necessidade de revisão do modelo”.