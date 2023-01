Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Motoristas que trafegam pela BR-153, entre Santo Antônio da Platina/PR e Jacarezinho/PR, estão enfrentado lentidão e longas filas de congestionamento em consequência dos trabalhos do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para reconstrução da mureta de proteção na Ponte do Ubá, localizada no km 33 da rodovia federal.

A estrutura foi arrancada no dia 7 de janeiro por uma carreta que despencou da ponte ao desviar de outros dois veículos que reduziram a velocidade ao se aproximarem de uma das duas lombadas implantadas no local de forma irregular pelo órgão, segundo especialistas ouvidos pelo Portal Tá No Site. O acidente resultou na morte do motorista da carreta.

Antes mesmo do acidente fatal ocorrido no dia 7 de janeiro, motoristas e moradores da região já cobravam a retirada das lombadas das cabeceiras ponte para evitar tragédias, mas o pior aconteceu e até o momento nenhuma providência neste sentido foi tomada pelo Dnit. Segundo os próprios funcionários que trabalham na reconstrução da mureta de proteção na Ponte do Ubá, a princípio as lombadas serão mantidas na rodovia.

O Portal Tá No Site pediu informações ao Dnit sobre as manifestações pela retiradas das lombadas, mas até o momento não houve resposta.

O deputado federal Pedro Lupion também enviou ofício ao órgão pedindo explicações técnicas sobre a implantação das lombadas, e cobrando urgência na reconstrução da mureta de proteção da ponte