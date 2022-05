Cerca de 240 funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dos 43 municípios atendidos na região, começaram ontem (24) a receber parte dos salários atrasados. Por enquanto, eles receberão apenas o relativo ao mês de abril. Os dias trabalhados em maio ainda estão sendo computados pela empresa EZCG – Gestão em Saúde, que substituiu a OZZ Saúde por meio de um contrato emergencial com validade de 90 dias podendo ser renovado por mais 90 dias.

Para poder fazer o pagamento, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop), com sede em Cornélio Procópio, precisou reter os recursos que normalmente seriam enviados à OZZ, e solicitar ao Ministério Público do Trabalho, o direito de fazer os pagamentos sem a intermediação da antiga empresa, que vinha enfrentado bloqueios judiciais e atrasando os salários desde janeiro deste ano, razão pela qual não conseguiu renovar seu contrato com o Cisnop para gerir o Samu nas regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná.

Segundo o coordenador do Samu na região, Kassinano Basso, foi necessário aguardar liberação dos recursos para quitar o mês de abril. “Ainda estamos efetuando os pagamentos relativos ao mês passado. O referente a este mês (maio), serão contabilizados os dias em atraso e quitá-los também. Assim vamos colocando os pagamentos de médicos e funcionários em dia”, disse.

Santo Antônio da Platina segue sem ambulância

Embora o problema dos salários esteja sendo, aos poucos, solucionado, o mesmo não ocorre com o sucateamento dos veículos que servem de ambulâncias para o Samu. Santo Antônio da Platina está sem sua única viatura há semanas e não há previsão de reposição tão cedo. De acordo com Kassiano, o veículo está sendo consertado, e enquanto não ficar pronto, o município vai depender de ambulâncias de cidades vizinhas. “Quando há acúmulo de ocorrências, e o Corpo de Bombeiros não consegue dar conta, deve-se recorrer a ambulância da cidade mais próxima”, disse.

Tudo indica que essa situação só será resolvida com a renovação da frota. Basso disse que essa é a intenção do presidente do Cisnop, prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edmar Santos. Ele está negociando essa possibilidade com a nova empresa gestora do Samu e também diretamente com os municípios. Uma das ideias seria uma parceria com as prefeituras na aquisição e manutenção dos veículos do Samu. “Temos três viaturas reservas e todas elas estão sendo utilizadas. Não há nenhuma para atender, nesse momento, Santo Antônio da Platina. Pensamos até em locação de um veículo caso o problema persista”, admitiu. “Temos um serviço de qualidade e ótimos profissionais. Agora é preciso renovar a frota para que o atendimento tenha, ainda, mais qualidade”, disse.