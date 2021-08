Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chegam ao Paraná está prevista para chegar ao Paraná nesta quinta-feira (26). Serão 366.300 doses da imunizantes da distribuição do Ministério da Saúde. A primeira parte, com 190.800 imunizantes da CoronaVac, fruto da parceria entre a farmacêutica Sinovac e o Instituto Butantan, tem previsão de desembarque no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 10h20 (voo G3 1126).

O Paraná recebeu nesta sexta-feira (20) mais 325.660 doses de vacinas contra a Covid-19. O lote enviado pelo Ministério da Saúde foi dividido em duas remessas, com 138.060 imunizantes produzidos pela Pfizer e 187.600 doses da CoronaVac. A distribuição para as 22 regionais que formam o sistema de saúde estadual começa já nesta sexta. – Curitiba, 20/08/2021 – Foto: Américo Antonio/SESA

Já o lote composto por 175.500 vacinas produzidas pela Pfizer vem no voo LA 4721, com aterrissagem estimada para as 19h10.

Na sequência, as doses serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para averiguação e armazenamento. A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é iniciar a distribuição para as 22 regionais de saúde nesta sexta-feira (27).