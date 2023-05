Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O sorotipo 3 do vírus da dengue ressurgiu no país após 15 anos em que não era encontrado. O Paraná é um dos estados em que foram vítimas do vírus que reapareceu no Brasil. Isso fez acender o sinal de alerta quanto ao risco de uma nova epidemia da doença causada por esse sorotipo viral.

Um estudo da Fiocruz, coordenado pela Fiocruz Amazônia e pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), apresenta a caracterização genética dos vírus referentes a quatro casos da infecção registrados este ano. Além do Paraná, foram encontrados também em Roraima. A circulação de um sorotipo há tanto tempo ausente preocupa os especialistas.

“É um indicativo de que poderemos voltar a ter, talvez não agora, mas nos próximos meses ou anos, epidemias causadas por esse sorotipo”, explica o virologista Felipe Naveca.