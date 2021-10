Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Ribeirão Claro recuperou em pouco menos de oito meses 85% da frota da Secretaria Municipal de Saúde que vinha enfrentando graves problemas em relação às más condições de uso e conservação da frota municipal.

O levantamento feito pela pasta em janeiro apontava que mais de 80% da frota se encontrava em situação precária. Das sete ambulâncias do Município três estavam paradas e outras quatro precisavam de manutenção. Dos 13 automóveis, oito necessitavam de reparos.

Das quatro vans da saúde, duas estavam paradas desde 2020 e as outras duas vans também precisavam de manutenção. E um veículo Ford Siena já se encontrava em dívida ativa.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Josiane Vilella foi possível recuperar boa parte dos veículos. O Município está com quatro ambulâncias em bom estado em funcionamento, as vans que estavam na oficina já foram colocadas em circulação, os 13 automóveis já estão com a manutenção em dia, e foi adquirida uma com capacidade para 11 lugares. “As ambulâncias que estão há anos paradas não passaram por manutenção porque inviabiliza os custos para o Município”, justifica Josiane.

Com maior número de veículos circulando, houve readequação na logística para atender a população da zona rural. Os patrimônios Três Corações, Abreus e São Roque tem um veículo da Saúde à disposição da população com motorista, além de outro veículo no Distrito Industrial Cachoeira do Espírito Santo. “Temos também transporte terceirizado exclusivo para pacientes que fazem hemodiálise todas as terças, quintas e sábados”, comenta a secretária.

As viagens para Londrina também passaram por uma flexibilização no horário de saída para consultas, sendo um às 4h para os pacientes que vão consultar no período da manhã e outro às 9h30 para as consultas no período da tarde. “Nossa intenção é promover mais conforto aos munícipes evitando longas esperas, por isso dividimos em duas saídas”, explica a secretária.

Para coordenadora da Saúde e vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini a recuperação da frota é mais uma das conquistas da massa. “Eu e o prefeito Bonato continuamos trabalhando para dar mais qualidade de atendimento aos munícipes. Já muitos temos indicativos de que a saúde de Ribeirão Claro voltará a ser destaque no Norte Pioneiro ”, comenta Ana.

O prefeito, João Carlos Bonato destaca que é muito gratificante conquistas como essa e muitas outras em menos de oito meses. “Resultados como este nos comprova que estamos no caminho certo. Com veículos em condições boas de tráfego estamos garantindo mais segurança para os pacientes e motoristas. Firmamos compromisso com uma população e vamos cumprir. Parabéns a toda equipe pelo excelente trabalho ”, finaliza Bonato.