A chuva forte voltou a atingir o Rio Grande do Sul e tem prejudicado os resgates de sobreviventes da região. Nesta quarta-feira (8), a prefeitura de Porto Alegre recomendou suspender o trânsito de barcos nas áreas alagadas pela cheia do rio Guaíba. Os ventos provocaram ondas na água, aumentando o perigo para as equipes.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve continuar no estado gaúcho até domingo (12).

Nesta quinta-feira (9), o Inmet prevê tempo frio e seco no sul do Rio Grande do Sul, com temperaturas mínimas variando de 4°C a 8°C nas áreas mais frias. Nas demais regiões do estado gaúcho, haverá maior nebulosidade.

As temperaturas mínimas podem variar de 10°C a 15°C na metade norte do Estado. Pela manhã, a capital, Porto Alegre, pode registrar 13°C.

Na sexta (10), chuva com maior intensidade será entre o centro-norte e leste gaúcho, incluindo o litoral norte do estado e o sul de Santa Catarina. No fim de semana, a frente fria permanece no Rio Grande do Sul.

O frio deve ganhar força a partir de segunda (13), onde algumas regiões podem ter geadas.

Enchentes no Rio Grande do Sul: estragos já atingiram 85% dos gaúchos

O número de mortes em decorrência das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul chegou a 105 no fim desta quarta-feira (8). Mais de 1,47 milhão de pessoas foram afetadas em 425 municípios do estado, o que corresponde a 85,5% das 497 cidades gaúchas.

Segundo dados da Defesa Civil estadual, 130 pessoas estão desaparecidas e 163 mil estão desalojadas, ou seja, pessoas que tiveram, em algum momento, que buscar abrigo nas residências de familiares ou amigos. Nos abrigos mantidos pelas prefeituras e pela sociedade civil, estão 67,4 mil pessoas.