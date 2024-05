O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o Rio Grande do Sul em alerta para chuvas nesta terça-feira (7). Segundo o instituto, existem três alertas – um vermelho, um laranja e um amarelo – para as regiões mais ao sul do estado até a tarde desta terça.

O alerta vermelho indica alto volume de chuvas, que podem chegar a 100 mm/h. Além disso, as tempestades podem ser acompanhadas de fortes ventos, que podem causa danos na rede elétrica e estragos em plantações. Confira as cidades em risco:

Arroio Grande

Chuí

Herval

Jaguarão

Pedras Altas

Rio Grande

Santa Vitória do Palmar

Já o alerta laranja afeta outros municípios do sudeste Rio-grandense. As chuvas podem causar novos alagamentos e quedas de árvores. Confira as cidades em alerta:

Bagé

Candiota

Capão do Leão

Cerrito

Hulha Negra

Pedro Osório

Pelotas

Pinheiro Machado

Piratini

São José do Norte

Estragos das chuvas no Rio Grande do Sul

Até a manhã desta terça-feira (7), os dados oficiais apontam que 388 municípios do Rio Grande do Sul já foram afetados pelas intensas chuvas. As inundações causaram 90 mortos, 339 feridos, 134 desaparecidos e mais de 200 mil desabrigados.

As chuvas, que provocaram inundações na maior parte do estado, já afetaram 1.178.226 gaúchos de alguma forma. O governo federal decidiu antecipar a liberação de R$ 580 milhões em emendas parlamentares individuais para cidades do Rio Grande do Sul. Do total, R$ 538 milhões devem ser destinados a ações na saúde pública.