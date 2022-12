Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A BR-280, em Corupá, no norte de Santa Catarina, está totalmente bloqueada nesta segunda-feira (5) devido a uma cratera gigantesca registrada na altura do km 96. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente aconteceu durante a última madrugada por conta dos temporais que atingem a região.

“Ocorreu nas últimas 12 horas, em virtude do temporal da madrugada”, informou a PRF.

Segundo informações do portal nd+, o trecho já estava interditado desde a semana passada por causa dos deslizamentos causados na região. A BR-280 está totalmente bloqueada entre o km 84 e o km 122, com liberação para trânsito local entre o km 111 e o 122.

Veja imagens da cratera na BR-280:

(Imagem: Reprodução/ Internet)

Bloqueios entre Paraná e Santa Catarina

A BR-280 é uma das rotas alternativas entre o Paraná e Santa Catarina, visto que o acesso principal, que é a BR-376, segue bloqueada no km 669, em Guaratuba, devido a um grande deslizamento de terra, desde a última segunda-feira (28).

Outra opção para os motoristas é pela SC-418, que é onde fica a Serra Dona Francisca. O local também foi atingido por deslizamentos e o trânsito funciona apenas durante o dia, com interdição total durante a noite.

Nesta manhã, o congestionamento causado na Serra Dona Francisca chegou a BR-101, em Joinville.