A Rota do Rosário, um projeto que visa desenvolvimento regional, que tem por finalidade alavancar o turismo religioso e sustentável das regiões que abrangem o Norte Pioneiro e os Campos Gerais do Paraná saiu fortalecida após a participação no 5º Fórum Paranaense de Turismo Religioso realizado em Paranaguá no litoral do estado.

O evento aconteceu entre 15 e 17 de março e foi promovido pelo Grupo de Trabalho do Governo do Paraná em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo, sistema Fecomércio, Sebrae e Instâncias de Governanças regionais.

A Atunorpi – Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná participou do evento com o presidente Welington Trautwein Bergamaschi e o Conselheiro Fiscal da Atunorpi e CEO da MTA Viagens e Turismo, Álvaro Augusto Coutinho.

Representando a Rota do Rosário estavam o coordenador, padre Anderson Marchiori (Arapoti); o secretário, padre Claudinei Antônio (Tomazina); o vice-secretário e coordenador dos Santuários do Paraná, padre Roberval Mhusted (Piraí do Sul); além dos reitores padre Valdemir Granzotto (Joaquim Távora) e padre Roberto Medeiros (Bandeirantes).

“O Fórum é uma ótima oportunidade de conhecimento, troca de experiência, apresentação dos Santuários e produtos, bem como o diálogo com as instâncias de governança, bem como das operadoras e do próprio governo do Paraná”, ressaltou padre Anderson na ocasião. “A Rota do Rosário hoje é uma vitrine para o turismo religioso e exige adequação para a demanda sempre crescente de peregrinos e agentes”, completou.

Alessandra Rosa, representante da Secretaria de Estado de Turismo dentro do GT Religioso também comentou sobre o evento e a importância da Rota do Rosário no estado do Paraná. “A Rota do Rosário é um dos nossos principais produtos do turismo religioso do estado. O turismo religioso é o terceiro segmento com maior número de atrativos hoje. Temos um trabalho muito acentuado com a Rota do Rosário que se fortaleceu com as ações e participação efetiva no 5º Fórum do Turismo Religioso”, salientou.

Ainda segundo Alessandra, há “uma participação da Rota [do Rosário] através da Atunorpi e através da própria representatividade no grupo de trabalho do turismo religioso somando os esforços para discussão e o fomento do religioso no estado do Paraná. Podemos afirmar com toda certeza que a Rota [do Rosário] hoje, como já citei, é um dos principais destinos do turismo religioso, destacando também o trabalho que é realizado em prol do turismo buscando trabalhar e tratar não só do turismo em si, mas também da evangelização que acontece com a questão do religioso, isto é muito importante também que faça esse casamento entre a atividade comercial do turismo e evangelização e isto é um grande diferencial quando falamos em turismo religioso, porque as pessoas buscam a fé, buscam a espiritualidade, então isso também é um diferencial no perfil do turista que busca o turismo religioso. A Rota do Rosário realmente é um destaque no Paraná, são mais de 700 quilômetros que podem ser percorridos agrupando municípios e santuários tanto da região turística dos Campos Gerais como da região turística do Norte Pioneiro e isto é muito importante, também esta integração das ações a serem desenvolvidas na questão da Rota do Rosário”.

Ela ainda complementou e destacou sobre a sinalização da Rota do Rosário. “Foi de grande importância a participação da Rota [do Rosário]. Teve espaço para apresentação efetiva das ações que estão sendo desenvolvidas bem como a participação também na escolha da próxima sede do fórum, além do que temos também via secretaria de estado um projeto junto ao ministério do turismo para captação de recursos, quase em vias de implantação de sinalização turística do turismo religioso na Rota do Rosário. Em todo o percurso da Rota [do Rosário] nas rodovias terão placas sinalizando os principais santuários dos municípios e isto também é um avanço, porque a infraestrutura de apoio, a infraestrutura básica é fundamental neste processo de fortalecimento do turismo e principalmente no caso da Rota do Rosário”, finalizou.