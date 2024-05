Devido às fortes chuvas que deixaram estragos no Rio Grande do Sul nos últimos dias, alguns órgãos oficiais do Paraná vem atuando para ajudar a população afetada pelas tempestades.

No Paraná foi criado a campanha solidária SOS RS, que vai arrecadar doações de alimentos e produtos de limpeza para atender as regiões atingidas. As doações serão entregues até o dia 8 de maio, nos quartéis do Corpo de Bombeiros.

A campanha vai arrecadar quatro tipos de produtos: água, produtos de higiene e produtos de limpeza.

Além disso, o estado enviou 32 bombeiros para atuar nas missões, especialmente para o resgate de pessoas ilhadas. A Defesa Civil estima que 74 pessoas seguem desaparecidas após as fortes chuvas. 37 óbitos foram confirmados.

Serviço:

Campanha SOS RS

De 2 a 8 de maio

2 a 8 de maio O que doar: alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene, produtos de limpeza

Onde doar: qualquer quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná

Provopar arrecada roupas e produtos para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

O Programa de Voluntariado Paranaense (Provopar) também iniciou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas no território gaúcho.

A entidade está aceitando a doação de alimentos não perecíveis: arroz, feijão, macarrão, leite em pó, água mineral, enlatados, entre outros. Além disso, agasalhos, cobertores, calçados, roupas infantis e adultas.

Estão sendo arrecadados também produtos de higiene pessoal, ração para cães e gatos, além de itens domésticos como: colchões, fogões e geladeiras.

Produtos de higiene pessoal também são aceitos: sabonete, pasta de dentes, papel higiênico, fraldas, etc.

Onde doar

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira das 10 às 17 horas, na rua Hermes Fontes, 315 – Batel, em Curitiba. Um plantão especial de arrecadação será feito neste sábado das 10h às 17h.

Governo gaúcho reativa canal de doações

O governo do Rio Grande do Sul reativou na última quinta-feira (2) o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. A conta é a mesma utilizada durante os temporais que atingiram o estado em 2023. As doações podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas.