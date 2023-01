Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) estima que, para 2023, vá arrecadar aproximadamente R$ 5,2 bilhões com o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Ao todo, são cerca de 4,6 milhões de veículos tributados no Paraná, resultando em um valor previsto de mais de R$ 6 bilhões.

Nesta lista, chamam a atenção os IPVAs mais caros do Paraná em 2023, cujo valor do imposto já seria suficiente para comprar um carrão de luxo.

O recurso proveniente do pagamento do IPVA é destinado metade para o Estado e metade para o município onde o veículo está emplacado. Em Maringá, a estimativa de arrecadação do IPVA 2023 é de R$ 325 milhões. Nos últimos dias, foi divulgado o calendário deste ano, que terá mais opções para pagamento – confira aqui.