A festa da influencer Gessica Kayane, Farofa da Gkay, contou com a participação de uma maringaense para levar os convidados ao evento milionário que teve início nesta segunda-feira, 5, em Fortaleza (CE).

A piloto Estela Favoretto tem 41 anos e é natural de Maringá. No mundo dos aviões há mais de 20 anos, Estela já trabalhou como comissária de bordo, quando começou a carreira no ano de 2001, mas, ao longo dos anos, foi se aperfeiçoando e hoje integra o grupo de pilotos da companhia Latam Airlines.

Ao lado do comandante Saboia, Estela foi a responsável por conduzir um Airbus A321, personalizado com o nome da famosa festa da influenciadora GKay, com capacidade para 216 pessoas, que decolou do aeroporto de Guarulhos (SP) na manhã desta segunda, com destino à capital do Ceará.

Ainda, durante o voo, que teve duração de quatro horas, toda a tripulação esteve uniformizada para a ‘Farofa da Gkay’, e a piloto maringaense registrou esse momento.

