Mergulhadores contratados pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) iniciaram a vistoria das tubulações submersas localizadas no Lago de Itaipu e no Rio Paraná em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Santa Helena, no Oeste do Estado. As vistorias abrangem as tubulações de captação de água e os emissários de esgoto tratado.

“É um trabalho preventivo para garantir a integridade das instalações com o menor impacto no rio. Optamos por fazer este trabalho em março para lembrar que preservar a qualidade dos rios deve ser um trabalho constante e deve contribuir para o uso compartilhado das águas”, afirma a gerente regional da Sanepar Polyana Varlett. A vistoria tem a finalidade de identificar a condição da tubulação que é ancorada por blocos de concreto e cabos de aço que estão submersos. O Rio Paraná e o Lago de Itaipu têm movimentação intensa de barcos de pesca, lazer e turismo e o objetivo é evitar risco de acidentes caso as tubulações se desprendam. Os mergulhadores chegam a descer 17 metros de profundidade.

A velocidade da água, dos ventos e intercorrências como secas e enchentes afetam a vida útil do material, por isso é importante a verificação periódica. O trabalho consiste na vistoria visual e tátil, além da captação de imagens que serão analisadas por técnicos e engenheiros que irão definir se há necessidade de reparos ou substituições.