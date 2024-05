Na quarta-feira (8), duas carretas carregadas com doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul partiram do norte pioneiro do Paraná. Uma delas, de Santo Antônio da Platina, levou cerca de 21 toneladas de mantimentos. Já a outra, de Jacarezinho, transportou aproximadamente 30 toneladas de itens de ajuda.

Na quarta-feira (8), duas carretas carregadas com doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul partiram do norte pioneiro do Paraná. Uma delas, de Santo Antônio da Platina, levou cerca de 21 toneladas de mantimentos. Já a outra, de Jacarezinho, transportou aproximadamente 30 toneladas de itens de ajuda.

As doações seguiram para o centro logístico da Defesa Civil em Curitiba, de onde serão organizadas e posteriormente enviadas ao Rio Grande do Sul. Essa centralização garante mais agilidade e organização no processo de envio das doações, otimizando os recursos e tempo.

Campanha se estende até 22 de maio

O Governo do Paraná estendeu a campanha de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no sul do país. A iniciativa, que inicialmente se encerraria no dia 13 de maio, agora segue até o dia 22 de maio. Os postos de coleta nos quarteis do Copo de Bombeiros funcionarão diariamente das 8h às 20h, inclusive nos fins de semana, proporcionando mais tempo para a população contribuir com essa causa tão importante.

Mais de 1.300 toneladas de doações arrecadadas

A generosidade do povo paranaense está se traduzindo em números expressivos: até o momento, a campanha já arrecadou mais de 1.300 toneladas de doações. Esse montante, fruto da colaboração de todos, será fundamental para auxiliar as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O que você pode doar?

Alimentos não perecíveis;

· Água;

· Produtos de limpeza;

· Produtos de higiene;

· Cobertores;

· Colchões;

· Roupas e calçados;

· Utensílios domésticos.