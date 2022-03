Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A mudança foi possível graças a queda no número de casos, óbitos e internamentos pela Covid-19 no Estado. Anteriormente, conforme o artigo 2º, inciso I da Resolução Sesa nº 1.268/2020, as visitas eram restritas a um acompanhante, desde que o serviço de saúde considerasse indispensável.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforçou a importância desta mudança. “Só quem já ficou internado sabe a angústia de ter que ficar isolado e não poder receber uma visita, seja de um parente ou amigo. Com a baixa taxa de transmissão da Covid, estamos conseguindo flexibilizar algumas ações e neste momento autorizamos novamente as visitas”, disse.

O novo documento também revoga os artigos 18, 22 e 23 da Resolução Sesa nº 1.268/2020, que tratam sobre atendimento ambulatorial eletivo especializado parcial e retomada gradual de procedimentos cirúrgicos eletivos, respectivamente. Estes atendimentos estão totalmente liberados.