A Secretaria da Segurança Pública e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) assinaram nesta quarta-feira (20) um termo de cooperação técnica paratroca de pesquisas e desenvolvimento de projetos envolvendo dados.

O Ipardes terá acesso à base de dados da Sesp para imersão nas estatísticas de violência e vai ajudar a mapear dados para embasar políticas públicas de prevenção, redução e repressão da criminalidade. ASecretaria da Segurança Pública já tem umCentro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape), que publica relatórios de mortes, apreensão de drogas e dados gerais (crimes contra o patrimônio, furtos, roubos, etc). Além disso, mantém um BI que reúne estatísticas de todas as regiões do Paraná.

“O Ipardes vai nos ajudar a apresentar bons projetos e mostrar soluções para diminuir a criminalidade”, disse o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

“O desenvolvimento de novos meios objetivando a melhoria da gestão pública é fundamental. Na questão da segurança pública, principalmente no que tange a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, essa política de intercâmbio de informações permitirá que as instituições tenham ferramentas capazes de analisar diagnósticos em diversos níveis”, explicou o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado.

TURISMO– Nesta semana o Ipades também firmou uma parceria com aSecretaria de Estado do Turismo (Setu) para criaruma metodologia exclusiva para mensurar e avaliar economicamente a atividade turística no Estado e nos municípios ao longo do tempo, chamada Índice de Desempenho da Atividade Turística no Paraná (IDAT-PR).O índice terá sua primeira edição publicada no final de 2023, e será atualizado anualmente para que os gestores do Estado e dos municípios possam acompanhar a performance de seus indicadores.