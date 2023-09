Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A secretária municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, Josélia Cristina Carneiro Ferreira, de 55 anos, morreu neste sábado (23) ao se envolver em um acidente com caminhão na PR-422, em Tomazina.

A Prefeitura Municipal de Arapoti suspendeu as aulas da rede municipal nesta segunda-feira (25) e decretou luto oficial de três dias em homenagem a professora e diretora, que atuava na secretaria.

A caminhonete em que a secretária estava bateu contra um caminhão. Josélia estava no banco do passageiro, foi socorrida no local, mas morreu no hospital, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Nenhuma outra pessoa ficou ferida. O motorista da caminhonete e do caminhão fizeram teste do bafômetro, que deu negativo para bebida alcoólica,