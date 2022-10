Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A segunda empresa convocada para a construção da Ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, foi desclassificada, informou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR). De acordo com o órgão, a empresa foi considerada inabilitada, pois não atendia todos os critérios de capacidade operacional e profissional exigidos.

A empresa em questão é a Arteleste Construções Ltda. que propôs realizar a obra por R$ 386.803.553,00. Agora, o DER-PR aciona a terceira colocada do edital para apresentar a documentação exigida, a OECI S.A, que fez uma proposta R$ 135 mil mais cara que a segunda colocada.

A primeira construtora que havia vencido a licitação também foi considerada inapta para iniciar as obras da ponte que ligará os municípios de Matinhos e Guaratuba. De acordo com o DER-PR, os motivos são os mesmos considerados para a segunda empresa.

Os dados apresentados pela OECI S.A vão ser analisados pela comissão de julgamento, e o resultado deve ser disponibilizado na internet quando estiver pronto. Conforme o departamento, seis empresas participaram do pregão com suas propostas.

A obra

A ponte terá comprimento de 1.244 metros, com largura útil mínima de 22,60 metros. Estão previstas quatro faixas de tráfego de 3,6 metros cada, duas faixas de segurança de 60 centímetros cada, barreiras rígidas de concreto New Jersey de 40 centímetros, calçadas com ciclovia em ambos os lados, com 3 metros de largura, e 10 centímetros de guarda-corpo nas extremidades da ponte.

O prazo total estimado para execução é de 32 meses, sendo 2 meses para obtenção de licença ambiental, 6 meses para elaboração de projetos e 24 meses para os serviços da obra.